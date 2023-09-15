"Мне смешно. Вы (прим. журналисты) меня так ругаете – и вдруг я номинирован на The Best! Это потрясающе. Похоже на анекдот.

Гвардиола пытался украсть будущее Барселоны – между каталонцами и Ман Сити произошел раскол

Это заслуга команды, я не придаю большого значения такому. Когда сам играл – тоже не придавал. Дело в том, что коллективный успех в приоритете. Главные герои здесь – футболисты. Я не придаю этому большого значения, но иногда мне становится смешно", – цитирует наставника каталонцев Mundo Deportivo.

Напомним, что на приз лучшему тренеру года, кроме Хави, претендуют Пеп Гвардиола, Симоне Индзаги, Ангелос Постекоглу и Лучано Спаллетти.

Немецкая сенсация бросит вызов Наполи и королям Европы: Лига чемпионов, представление группы С