"Меня ругают, а я номинирован на The Best": Хави прокомментировал включение его в список на звание лучшего тренера
Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес не придает большого значения номинации и считает, что коллективные успехи самые главные.
"Мне смешно. Вы (прим. журналисты) меня так ругаете – и вдруг я номинирован на The Best! Это потрясающе. Похоже на анекдот.
Гвардиола пытался украсть будущее Барселоны – между каталонцами и Ман Сити произошел раскол
Это заслуга команды, я не придаю большого значения такому. Когда сам играл – тоже не придавал. Дело в том, что коллективный успех в приоритете. Главные герои здесь – футболисты. Я не придаю этому большого значения, но иногда мне становится смешно", – цитирует наставника каталонцев Mundo Deportivo.
Напомним, что на приз лучшему тренеру года, кроме Хави, претендуют Пеп Гвардиола, Симоне Индзаги, Ангелос Постекоглу и Лучано Спаллетти.
Немецкая сенсация бросит вызов Наполи и королям Европы: Лига чемпионов, представление группы С