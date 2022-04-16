"Меня раздражает русская символика": экс-хавбек Спартака брезгует наградами, завоеванными в чемпионате страны-оккупанта
16:02 - Читати українською
Бывший игрок сборной Украины Эдуард Цихмейструк признался, что все спортивные награды, полученные им в России, перестали иметь для него какую-либо ценность.
"В профессиональном плане – это достижение, но сейчас меня раздражает эта символика. Я не могу воспринимать это по-другому.
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Мое общение со знакомыми из России начало уменьшаться с 2014 года. Раньше мы ездили на турниры в Москву, пересекались на соревнованиях в Турции. Потом все", – сказал Цихмейструк в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, Эдуард с 2001 по 2002 годы защищал цвета московского Спартака, с которым стал чемпионом и бронзовым призером российского первенства.
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