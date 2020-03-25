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"Меня пугает будущее Барселоны": бывший вице-президент клуба назвал главную ошибку нынешнего руководства

00:15 54 Читати українською
"Меня пугает будущее Барселоны": бывший вице-президент клуба назвал главную ошибку нынешнего руководства
Антуан Гризманн и Лионель Месси / Marca

Бывший вице-президент Барселоны Альберт Перрин, который работал в клубе во времена Жоана Лапорты, оценил работу нынешнего руководства "блаугранас".

"Бартомеу стал президентом, но он ничего не понимает в этой работе. Меня пугает будущее Барселоны. Нынешнее руководство думает только о финансовой стороне футбола, но не о спортивной. Со многими задачами они справились очень плохо", – цитирует Перрина Marca.

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Напомним, Жозеп Бартомеу стал президентом Барселоны в 2014 году, заменив своего друга Сандро Росселя. Во время его правления "сине-гранатовые" 4 раза выигрывали Ла Лигу, завоевали 2 Кубка Испании, Кубок чемпионов, Суперкубок УЕФА и победили на клубном чемпионате мира.

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Хосеп-Мария Бартомеу Барселона Барселона Испания
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