"Наши "Мальдивские каникулы" подходят к концу. Мы классно отдохнули с семьей и друзьями, впервые ныряли с детьми в открытом океане, за ракушками.

"Надеюсь, бармен тоже готов": Степаненко летит в отпуск с женой, мамой, тещей и тремя детьми

Наши мамы успели проверить всю барную карту и определиться с любимыми коктейлями, а еще им подарили два проросших кокоса, и если увидите в Запорожье и Вышгороде пальмы – это мы. Марго выгуляла все купальники, и мой фаворит – купальник тренера по плаванию.

Ну а меня прозвали "книжный червь", потому что через две недели прочитал все книги, которые взял с собой. Спасибо, Мальдивы", – написал Степаненко Instagram.

В нынешнем сезоне УПЛ Степаненко провел 13 матчей, в которых отличился двумя голами и ассистом.

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