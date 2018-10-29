"Меня прооперировали, прохожу курс реабилитации": ветеран украинского футбола поблагодарил всех, кто его спасал

Экс-нападающий сборной Украины Юрий Мартынов, требующий хирургического вмешательства, близок к выздоровлению.

В прошлом году "Футбол 24" инициировал сбор средств на операцию Юрия Мартынова, у которого обнаружили посттравматический правосторонний коксартроз. Предварительно операцию планировали провести во Львове, однако впоследствии приняли решение обратиться к медикам в родном городе Юрия Петровича, Херсоне.

"Прежде всего хотел бы поблагодарить всех тех людей, которые помогли мне в трудный момент, – говорит Юрий Петрович в беседе с "Футбол 24". – Для меня эта операция была очень необходимой и важной. Я искренне растрогался от количества пожертвований. Совсем неизвестные люди присылали мне по 100, 200 и 500 гривен. Очень благодарен каждому. Не хотел бы выделять кого-то конкретно. Считаю, что это общее дело, которое сделала вся украинская футбольная общественность в целом. Также спасибо "Футбол 24" за то, что сообщили о моей проблеме и помогли в ее решении".

Экс-игрок киевского Динамо и Металлиста требует неотложной помощи

"Сейчас прохожу процесс реабилитации. Недавно провели операцию и врачи оценивают выполненную работу довольно позитивно. Все идет по плану и, надеюсь, в ближайшее время я смогу избавиться от любых средств, которые выполняют функции опоры. Верю в то, что смогу ходить самостоятельно. Все это стало возможным благодаря помощи сотен людей со всех уголков нашей страны. Это очень вдохновляет и придает сил. Теперь у меня огромное желание вернуться к работе, ведь я заскучал по ней. Мне нравится учить детей футболу, это приносит мне настоящее удовольствие", – резюмировал Мартынов.

Напомним, Юрий Мартынов сыграл один матч за сборную Украины 25 марта 1995 года в рамках отборочного цикла на чемпионат Европы 1996 года со сборной Хорватии. Тогда он был вызван в главную команду страны с Первой лиги – из Звезды. Также он выступал за Кристалл (Херсон), Нефтяник (Ахтырка), Стражу (Познань, Польша), Мелиоратор (Каховка), Сириус (Желтые Воды), Звезду (Кропивницкий) и СК Николаев.

"Відкриваю очі після операції і не вірю – це ж Ребров!" Футболіст з АТО – про вірші Нігояна і бронежилет Аміни Окуєвої