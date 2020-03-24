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"Меня поставили один в один с Луисом Адриано – через 10 минут судороги хватали": Белый – об уровне бразильцев Шахтера

16:41 120 Читати українською
"Меня поставили один в один с Луисом Адриано – через 10 минут судороги хватали": Белый – об уровне бразильцев Шахтера
Максим Белый / ФК Рух

Защитник львовского Руха Максим Белый поделился воспоминаниями о первых шагах в профессиональном футболе в Шахтере.

"Люди, которые были на две головы сильнее других, могли перейти из академии сразу в первую команду, но такие случаи были единичными. Даже Ракицкий прошел все команды Шахтера постепенно, а не сразу попал в основу.

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В мое время было очень сложно пробиться в основу Шахтера, потому что тогда начинала строиться бразильская команда. А поскольку лимита не было, то сами понимаете... Но я даже тренировался с ними во время пауз на матчи сборных. До сих пор помню эти тренировки с основной командой Шахтера в 17 лет. Больше всего поразил уровень работы с мячом Жадсона, Виллиана и Фернандиньо. Это просто космос.

Я помню как меня один в один с Луисом Адриано поставили – уже через десять минут судороги хватали. Нагрузки были очень сложными на всех уровнях. Смотришь на них и думаешь: "Как они так на "ты" с мячом работают!?" – и не понимаешь. Уже собственно после появления дубля команды, а не отдельной команды Шахтер-2, выступавшей в Первой лиге, достучаться до основы стало значительно легче. Виценец и Ракицкий именно так попали на радары к Луческу. Вообще талантов в Шахтере было много, а ребята, которые качественно выделялись, все и заиграли", – рассказал Белый в интервью пресс-службе Профессиональной футбольной лиги.

Напомним, Максим начал свою профессиональную карьеру футболиста в Шахтере-2 в 2007 году. Сейчас 29-летний футболист защищает цвета лидера Первой лиги – львовского Руха.

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