"Я знаю Карима с 19 лет. Мы были конкурентами за место на поле, но всегда ладим, у нас хорошие отношения друг с другом.

Месси назвал игрока, который должен выиграть "Золотой мяч-2022"

Меня не удивляет, что он лучший нападающий в мире. Он заслуживает "Золотого мяча", – цитирует Игуаина La Nacion .

В коллекции трофеев 34-летнего Бензема пока нет ни одной самой престижной индивидуальной награды. В этом году церемония "Золотого мяча" состоится 17 октября в Париже.

Теперь премию будут вручать по итогам сезона, который для форварда Реала оказался невероятным: чемпионство Ла Лиги, триумф в Лиге чемпионов, а также звание лучшего бомбардира обоих турниров.