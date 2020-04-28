"Меня не существовало для тренера": Самбрано раскритиковал Динамо и не хочет вспоминать период в Украине

Защитник Бока Хуниорс не слишком лестно отозвался о периоде пребывания в Динамо, за которое так и не сыграл ни одного официального поединка.

По словам перуанца, он банально не получил от тренерского штаба ни единого шанса проявить себя.

"В Украине меня не существовало для тренера. Он не смотрел на меня и не здоровался со мной. Я до сих пор не могу понять, почему. Они никогда не были со мной прямыми – ни тренер, ни руководители. Но сейчас это закончено, не хочу оглядываться назад.

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Играя в Европе, я всегда был фанатом Бока Хуниорс и следил за командой. Понимаю, что мои партнеры по команде превосходят меня, но я готов работать, чтобы заработать место в составе", – цитирует Самбрано RPP.Pe.

Напомним, перуанец перешел в Динамо в начале 2018 года, но так и не провел за первую команду ни одного матча. Отдавался в аренду Базелю, а в январе 2020-го был продан в Бока Хуниорс, с которым уже стал чемпионом Аргентины.

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