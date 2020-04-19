"Меня называли сумасшедшим": Барселона думала приобрести экс-игрока Динамо, а ей подсунули запасного

Оказывается, Барселона довольно случайно оформила переход бразильского полузащитника Матеуса Сикейры.

В январе каталонцы подписали хавбека Матеуса Фернандеса Сикейру, которого сразу же отдали в аренду Вальядолиду. Сумма трансфера составила 7 млн ​​евро плюс 3 млн в качестве бонусов.

Тот трансфер "блаугранас" стал довольно неожиданным. Спортивный директор Палмейраса Алешандре Матос рассказал, как произошел переход Сикейры в ряды гранда мирового футбола.

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"В конце октября 2019 года я позвонил Андре Кури (директор Барселоны – прим.) и попросил его поговорить с Абидалем, который хотел подписать нашего игрока. Кури подумал, что речь идет о Дуду (в свое время хавбек выступал за киевское Динамо – прим.). Абидаль приехал в Бразилию и посетил тренировку резервистов Палмейраса. Я посоветовал ему посмотреть на 35 номера, под которым выступал как раз Сикейра.

В клубе меня назвали сумасшедшим. "Ты хочешь продать нашего запасного в Барсу?"– спрашивали меня. Я думал, что Сикейра не играет в первой команде из-за какого-то решения тренера. Очевидно, Абидаль увидел в нем что-то больше, чем видели мы", – цитирует Матоса Fox Sports.

К слову, из-за паузы в чемпионате Испании Сикейра до сих пор не дебютировал за Вальядолид. Летом он должен вернуться в Барселону.

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