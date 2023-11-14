Главный тренер Барселоны Хави подтвердил, что на игроков влияет критика, которую они получают от прессы.

"Пресса влияет на команду, игроки напряжены из-за всего этого негатива. Да, Барселона переживает не лучший момент.

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На меня критика не влияет. Я не играю в футбол, не нервничаю. Меня называли раковой опухолью Барселоны, когда я выходил на поле, а теперь я тренирую команду. Именно об этом сказал игрокам в перерыве матча против Алавеса.

Футболисты заслуживают уважения. Мы были не самые лучшие, но выиграли игру, которая началась для нас плохо", – цитирует Sport наставника каталонцев.

Напомним, что после поражения от Шахтера (0:1) в Лиге чемпионов и неудачной игры против Алавеса испанская пресса раскритиковала Барселону.

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