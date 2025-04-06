Перед манкунианским дерби против Манчестер Юнайтед наставник “горожан” Пеп Гвардиола ответил грозила ли ему отставка после последних негативных результатов команды.

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"Меня могли уволить в любом другом клубе уже давно, видимо. Нам тяжело играть матчи каждые три дня. В прошлом, когда мы много побеждали, у нас не было так много травмированных, но мы справлялись с любыми проблемами.

В этом сезоне не смог достаточно помочь команде. Я не смог найти достаточно правильных решений. Раньше я говорил после поражений ребятам: "Это шаг, который вы должны сделать, чтобы набраться опыта. Хорошие моменты для нас еще наступят". Но в этом сезоне моих слов мало", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, что в текущем сезоне Манчестер Сити идет на 5 месте в турнирной таблице АПЛ после 30 туров и рискует не попасть в зону ЛЧ.

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