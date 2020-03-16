"Меня хвалил чемпион мира": украинского вратаря могут вызвать в чужую сборную

Голкипер Миная Андрей Попович, который большую часть карьеры провел в азербайджанских клубах, оценил свои шансы на попадание в национальную сборную Азербайджана.

"Я прошел все сборные Азербайджана – вплоть до национальной команды. За националку сыграл лишь в товарищеских матчах, а в официальных сидел на замене.

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Сначала меня вызвал Берти Фогтс, а затем – Роберт Просинечки. Воспоминания об обоих тренерах – только положительные. Чувствовалось, что эти люди – легенды футбола. Помню свое счастье, когда Фогтс впервые пригласил в сборную, хвалил меня перед всеми. Слышать такое от чемпиона мира – очень приятно.

О Фогтсе много писали. Мол, он получает определенную круглую сумму, но ничего не делает. Это неправда. Он много работал, пытался улучшить игру команды, которую также жестко критиковали. "У меня нет надлежащего подбора футболистов, чтобы играть в атакующий футбол", – объяснял тренер. Он пытался достичь результата, отталкиваясь от соперника.

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Скажу честно: я не собираюсь хвастаться тем, что хорошо отстоял в кубковом матче. Анализирую первый круг – как мы играли, как играл я... Решать тренерскому штабу. Возможно, там кто-то обижен на меня, или еще что-то. Буду работать дальше, а там посмотрим – может и дождусь вызова", – сказал Попович в интервью Футбол 24.

Отметим, что Попович перешел в Минай в 2017 году. Ранее он выступал в чемпионате Азербайджана за Абшерон, Сумгаит, Туран и Габалу.

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