"Меня хвалил чемпион мира": украинского вратаря могут вызвать в чужую сборную

Голкипер Миная Андрей Попович, который большую часть своей карьеры провел в азербайджанских клубах, оценил свои шансы на попадание в национальную сборную Азербайджана.

"Я пройшов усі збірні Азербайджану – аж до національної команди. За націоналку зіграв лише у товариських матчах, а в офіційних сидів на заміні.

Український воротар пропустив 7 голів у чемпіонаті Росії – скажений розгром за участю екс-гравця Барселони та Ракицького

Спочатку мене викликав Берті Фогтс, а потім – Роберт Просінечкі. Спогади про обох тренерів – тільки позитивні. Відчувалося, що ці люди – легенди футболу. Пригадую своє щастя, коли Фогтс вперше запросив у збірну, хвалив мене перед усіма. Чути таке від чемпіона світу – дуже приємно.

Про Фогтса багато писали. Мовляв, він отримує певну круглу суму, але нічого не робить. Це неправда. Він багато працював, намагався покращити гру команди, яку також жорстко критикували. "У мене немає належного підбору футболістів, щоб грати в атакувальний футбол", – пояснював тренер. Він намагався досягнути результату, відштовхуючись від суперника.

Голкіпер Миная став героєм кубкового матчу проти Інгульця – він відбив три пенальті і реалізував свою спробу

Скажу чесно: я не збираюся вихвалятись тим, що добре відстояв у кубковому матчі. Аналізую перше коло – як ми грали, як грав я… Вирішувати тренерському штабу. Можливо, там хтось ображений на мене, чи ще щось. Працюватиму далі, а там побачимо – може й дочекаюся виклику", – сказав Попович в інтерв'ю Футбол 24.

Зазначимо, що Попович перейшов у Минай в 2017 році. Раніше він виступав у чемпіонаті Азербайджану за Абшерон, Сумгаїт, Туран та Габалу.

"Якщо пройдемо Динамо – поголю голову": кіпера Миная тренували Берті Фогтс і Просінечкі, Аїлтон дражнив джипом