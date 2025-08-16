– Сергей, ты забиваешь во втором туре подряд. До того так много не забивал. Скажи честно, сейчас больше уже тренируешь удар? Артем Федецкий хвалит твою пушку. Говорит, если пушка есть, почему не бить?

– Спасибо за поздравления. Тренирую, на тренировках остаюсь, пробиваю по воротам. Как говорят, каждый футболист играет на своих сильных качествах. Есть удар – надо бить. Без ударов голов не бывает. Видите, Боженька помогает. Спасибо Богу и Вооруженным силам Украины за то, что мы в такое время занимаемся любимым делом.

– В прошлый раз вы говорили, что Александр Антоненко запрещал вам в таких ситуациях пробивать. На этот раз тренер что-то говорил?

– Нет. Я сказал ребятам, что уверен: возьму мяч и забью. Честно, было какое-то вдохновение. Понимал – уверенность 100%, что забью. Ребята говорят: "Ну пусть, он уверен". Забил – и все вопросы сняты. Взял на себя ответственность в решающий момент – и забил.

– Вы подошли к мячу уже с мыслью бить, без вариантов на подачу?

– Да. Меня еще рефери спросил: "Сух, будешь бить?" Говорю: "Да, никаких подач, ничего не будет. Ударная позиция – надо бить".

– Что команда сказала после матча?

– Самое главное, что команда победила. Пацаны еще не поздравили, потому что еще не дошел до раздевалки. Думаю, поздравят. Тренер сказал, что дает два дня выходных – это уже какое-то поздравление от тренерского штаба. С ребятами посидим, поговорим, обсудим моменты. Будем двигаться дальше. Вся игра впереди, только три тура прошли. Не надо останавливаться – только вперед и работать над собой, – цитирует Суханова пресс-служба Оболони.

Напомним, Оболонь победила Рух со счетом 2:1 и набрала семь очков. Суханов забивает во втором матче подряд за "пивоваров".

