Главный тренер Жироны Мичел обеспокоен травмой Донни ван де Беека и еще не ждет на поле Виктора Цыганкова.

"У Донни ван де Беека травма ахиллова сухожилия, он находится под наблюдением врачей. Вскоре будет официальное сообщение о его состоянии.

Ванат и Цыганков надолго потеряли звездного партнера – Экс-хавбек МЮ сломался и открывает трансфер изгнанника Барсы

У меня не было времени говорить о трансфере, чтобы заменить ван де Беека. Три матча за шесть дней требуют сосредоточенности на работе, но с руководством спортивного отдела я не разговаривал. Меня беспокоит травма ван де Беека, потому что он выходил на свой лучший уровень. Мы все обеспокоены.

Пока никто из травмированных не возвращается в состав. О Цыганкове мы уже говорили, что все зависит от его ощущений, так же как и об Абеле Руисе. Относительно Давида Лопеса и Лемара, они должны придерживаться сроков восстановления, и все идет хорошо", – цитирует Мичела Marca.

Жирона в пятницу, 26 сентября, сыграет с Эспаньолом в седьмом туре Ла Лиги.

