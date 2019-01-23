"Мне очень страшно", – в сети появились последние аудиосообщения Салы из самолета, который впоследствии исчез

В интернет попали записи аудиосообщений форварда Эмилиано Салы, когда тот находился на борту воздушного судна, которое впоследствии исчезло с радаров.

Портал Ole опубликовал последние аудиосообщения Салы перед тем, как самолет исчез с радаров. Аргентинец вчера был очень взволнован техническим состоянием самолета перед вылетом в Уэльс.

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"Привет, ребята. Как вы там? Я совершенно обессиленный. В Нанте занимался вещами, вещами, вещами и вещами. Сейчас я в самолете, который, похоже, вот-вот развалится. Я лечу в Кардифф. Завтра уже буду тренироваться с новой командой" – сказал Сала.

Чуть позже форвард отправил еще одно сообщение: "Как вы, братья и сестры, все хорошо? Если через полтора часа у вас не будет новостей от меня, то я не знаю, нужно ли будет отправлять кого-то, чтобы найти меня. Папа, мне очень страшно...".

Впоследствии самолет исчез с радаров. Спасатели уже третьи сутки пытаются найти воздушное судно, которое исчезло над Ла-Маншем. Напомним, что Сала несколько дней назад перешел из Нанта в Кардифф и летал во Францию, чтобы собрать вещи и попрощаться с партнерами по команде.

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