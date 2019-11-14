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Менхенгладбахская Боруссия приобрела 16-летнего американского защитника

07:30 2 Читати українською
Менхенгладбахская Боруссия приобрела 16-летнего американского защитника
Джозеф Скалли / Твиттер ФК Боруссия М

Скауты менхенгладбахской Боруссии нашли на американском футбольном рынке очередной талант.

Боруссия из Менхенгладбаха на своей странице в социальной сети Твиттер объявила о подписании соглашения с 16-летним защитником американского клуба Нью-Йорк Сити Джозефом Скалли. Футболист присоединится к своему новому клубу в начале 2021, когда достигнет совершеннолетия.

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В активе Скалли уже есть матчи за первую команду Нью-Йорк Сити – в основном составе он дебютировал в возрасте 15 лет.

К слову, Боруссия М. после 11 туров лидирует в таблице чемпионата Германии, набрав 25 очков.

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