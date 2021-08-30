Новым вице-президентом Руха стал главный координатор компании ONUR GROUP UKRAINE Эмре Караахметоглу, сообщает официальный сайт "желто-черных".

Рух – Львов – 1:0 – видео решающего автогола и обзор матча

"Очень приятно попасть в такую ​​большую дружную семью под названием Рух. Наша компания всегда поддерживала и продолжает поддерживать различные виды спорта. Один из них – это футбол. Уже очень давно знаком с Григорием Козловским. У него очень большие планы по развитию клуба. Строится современная большая футбольная Академия. В клубе очень хороший и квалифицированный менеджмент. У Руха огромные перспективы. Нашей компании очень приятно быть частью этого проекта.

Что касается моей новой должности вице-президента, то смело могу сказать, что мне очень приятно занять такую ​​должность. Впервые в моей жизни я стал вице-президентом футбольного клуба. Для меня это большая честь", – сказал Караахметоглу во время своей презентации.

Напомним, менеджмент львовского клуба отныне составляют два вице-президента (Александр Пан и Эмре Караахметоглу) и три директора (генеральный – Игорь Дедышин, спортивный – Владимир Лапицкий и исполнительный – Ростислав Пузанский).

Рух одолел Львов в дерби благодаря автоголу – "горожане" все еще идут без побед в УПЛ