"Увольнение и назначение тренеров – это, как и трансферы, полномочия президента. Но никто не рассматривает вопрос увольнения главного тренера. У нас есть действующий контракт. Нас устраивает его эффективность. Шовковский выиграл чемпионат Украины с командой. И мы убеждены, что в этом сезоне докажет, что это была неслучайность.

Цыганык – об отставке Шовковского: "Он заслужил, чтобы самому принимать решения"

Главный тренер и его тренерский штаб прилагают все свои усилия, чтобы команда достигала результатов. При этом, если у главного тренера возникают какие-либо идеи, пожелания по улучшению, которое от нас зависит, мы постоянно это делаем. Мы поддерживаем его в этом", – заявил Бриф в интервью Tribuna.

Напомним, Динамо начинало евросезон в квалификации Лиги чемпионов, но в итоге свалилось в основной этап Лиги конференций. В чемпионате Украины в последнее время также застой – три подряд ничьи киевлян позволили Шахтеру выскочить на первое место.

Динамо – Кристал Пэлас: анонс матча Лиги конференций