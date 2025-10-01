Менеджер Динамо сделал публичное заявление относительно будущего Шовковского
Генеральный директор Динамо Дмитрий Бриф заверил, что сейчас позициям главного тренера Александра Шовковского ничего не угрожает.
"Увольнение и назначение тренеров – это, как и трансферы, полномочия президента. Но никто не рассматривает вопрос увольнения главного тренера. У нас есть действующий контракт. Нас устраивает его эффективность. Шовковский выиграл чемпионат Украины с командой. И мы убеждены, что в этом сезоне докажет, что это была неслучайность.
Главный тренер и его тренерский штаб прилагают все свои усилия, чтобы команда достигала результатов. При этом, если у главного тренера возникают какие-либо идеи, пожелания по улучшению, которое от нас зависит, мы постоянно это делаем. Мы поддерживаем его в этом", – заявил Бриф в интервью Tribuna.
Напомним, Динамо начинало евросезон в квалификации Лиги чемпионов, но в итоге свалилось в основной этап Лиги конференций. В чемпионате Украины в последнее время также застой – три подряд ничьи киевлян позволили Шахтеру выскочить на первое место.