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Менье заинтересовал Баварию, – Bild

16 января 00:50 127 Читати українською
Менье заинтересовал Баварию, – Bild
Тома Менье / AFP

Защитник французского Пари Сен-Жермен Тома Менье попал в сферу интересов мюнхенской Баварии.

Мюнхенцы готовятся усилить правый фланг обороны в зимнее трансферное окно, сообщает Bild.

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Менье стал одним из кандидатов на усиление защитной линии Баварии. Контракт бельгийца с парижанами завершает действие летом 2020-го. Это означает, что сумма отступных за бронзового призера ЧС-2018 будет небольшой.

В нынешнем сезоне Тома Менье провел 12 матчей во французской Лиге 1, в которых отдал 1 ассист.

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