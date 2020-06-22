Менье согласовал долгосрочный контракт с Боруссией Д, – Bild

Защитник французского Пари Сен-Жермен Тома Менье следующий сезон, очевидно, начнет в составе дортмундской Боруссии.

Бронзовый призер ЧМ-2018 вскоре оформит переход в стан "шмелей", утверждает Bild.

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Менье уже согласовал с дортмундцами условия соглашения. Представители Боруссии согласились на 4-летний контракт для защитника. Также Менье отказался от временного продления контракта с ПСЖ и не поможет команде Томаса Тухеля в Лиге чемпионов. Уже 26 июня бельгиец должен присоединиться к новой команде.

В нынешнем сезоне Тома Менье провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 2 ассиста.

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