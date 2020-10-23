Хороший Вальверде, поганий Сетьєн, влада гравців, немічність керівництва, делікатна фінансова ситуація клубу, а також скандальний бурофакс Мессі – інтерв'ю для La Vanguardia стало топ-темою в Іспанії напередодні матчу Барселона – Реал.

Декілька тижнів тому Мессі ясно дав зрозуміти, що ставка на Сетьєна було помилкою. Мовляв, після призначення екс-тренера Бетіса все пішло шкереберть. Піке також завуальовано критикує менеджмент Барси: "У 2015-му ми торкнулись небес, завоювавши требл, і після цього клуб почав стрімко падати, а не розвиватись. Цю тенденцію помічають усі. Ми торкнулись дна, поступившись 2:8". Бартомеу був обраний президентом незадовго після берлінського фіналу ЛЧ. Відтоді "блаугранас" регулярно провалюються у Європі, проводять незрозумілі трансфери, порушують терміни реконструкції Камп Ноу (у кращому разі будівництво розпочнеться влітку 2021-го). Сюди ж варто додати величезні борги (майже 500 мільйонів євро) і понад 20 тисяч підписів за відставку керівництва.

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Звільнення Вальверде спричинило остаточний розкол між президентом і роздягальнею. Каталонські ЗМІ писали, що Бартомеу радився з гравцями перед відставкою тренера, натомість сам президент неодноразово повторював, що рішення приймалось виключно на основі обговорень з представниками "хунти". За словами Піке – керівництво обманює: "Нас викликали на екстрену зустріч, аби повідомити про ситуацію з наставником. Фактично ми повинні були схвалити або "ветувати" рішення щодо майбутнього Вальверде. Відповідь капітанів була однозначною: "Панове, це ваша справа і саме ви повинні вирішувати". Барто забезпечив би собі хороше алібі, отримавши підтримку роздягальні. Він намагався перекласти відповідальність на футболістів, але ті прогнозовано відвернулись. А потім з’явилась та сама публічна заява Абідаля з різкою реакцією Мессі. Барса потонула у міжусобицях, а французький спортдир втратив посаду.

Команда була розчарована звільненням "Мурахи". Піке вважає, що Бартомеу помилився: "Відхід тренера всередині сезону, тим паче, після двох чемпіонських титулів, не виглядає логічним. Це зовсім не те, чого вимагав проект". Цікаво, що 33-річний оборонець, як і Мессі, робить акцент на слові "проект". Він сумнівається, що Барса зможе прогресувати без серйозних рішень на інституційному рівні. Очевидно, що йдеться про вибори – багато хто очікував негайної відставки президента, а той лишень трішки наблизив процес (голосування перенесли на березень 2021-го). Перший віце-капітан погоджується із недавньою заявою Лео: "Барселона справді не мала спортивного проекту багато років". Єдина надія – на Кумана, який завойовує довіру гравців попри болюче прощання з Суаресом. Тренування стали більш професіональними, стверджує Піке.

Капітани каталонського клубу завжди мали велику владу. Той факт, що їх викликали на збори для вирішення майбутнього Вальверде, підтверджує давню версію іспанських ЗМІ: спершу – гравці, потім – президент. Піке говорить про це відкрито, і знаходить дещо зухвале пояснення схожій ієрархії: "Можливо, футболісти брали на себе забагато, але це – проблема людей, як боялись приймати рішення. Здорова структура працює завдяки чітко визначеним обов’язкам. Президент повинен керувати згори, а тренер – займатися командою". Щоправда Жерар чомусь не пригадує усіх тих привілеїв, які з’явились при Вальверде (більше вихідних або скасування тренувань у день матчів). Куман змінив геть усе.

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Брудна кампанія проти каталонських зірок у соціальних мережах ("Barcagate"), начебто ініційована керівництвом, шокувала навіть деяких офіційних представників клубу. Шестеро віце-президентів залишили власні посади від сорому. Президент міг витратити на закулісні ігри кілька мільйонів доларів, які точно б стали у нагоді зараз, коли Барсу розриває економічна криза. "Вони поливали нас брудом, в тому числі – легенд. Мене обурює, що людина, яка відповідала за цей процес (Хайме Масферрер, радник президента з інформаційної політики – прим.ред), продовжує працювати в клубі. І після всього у нас просять грошей… Звісно, що ми погодились, але керівництво не може стригти усіх під одну гребінку. Контракти сильно відрізняються", – бідкається Жерар, який пожертвував 50% зарплати (понад 6 мільйонів євро). Важливий нюанс – гравцям компенсують усі кошти протягом наступних двох-трьох сезонів.

Опальний захисник не залишив поза увагою й скандальну історію з відходом Мессі. Президенту знову дісталось: "Пам'ятаю, відправив Лео тільки одне повідомлення: "Залишився рік, потім прийдуть нові люди". Зрозумійте, ви просто зобов'язані домовлятися з гравцем, який стільки зробив за останні 16 років. Як взагалі дійшло до того, що найкращий гравець в історії прокидається одного ранку і відправляє бурофакс, вважаючи, що до нього не прислухаються? Що взагалі відбувається? Та навіть новий стадіон потрібно назвати його іменем.

Ми повинні берегти наших людей, не дискредитувати їх. Мене дивує, що такі легендарні гравці, як Гвардіола, Хаві, Пуйоль і Вальдес, не працюють в клубі. Щось пішло не так". Піке мовчав майже три місяці після лісабонської катастрофи (2:8), але заговорив акурат перед Ель Класіко – не надто вдалий момент, аби ворушити минуле, погодьтесь. Тепер доведеться так само річуше "говорити" на полі.

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