2 февраля состоялось предварительное судебное слушание дела французского футболиста. Следующее запланировано на 11 марта, собственно суд – на 25 июля, сообщает L'Equipe.

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Источник сообщает, что в зале суда присутствовала одна из вероятных жертв Менди. Кроме того, Бенжамену предъявлено еще одно обвинение в изнасиловании. Общее количество его возможных преступлений возросло до десятка, восемь из них – изнасилование. Ранее сообщалось, что жертвами насилия футболиста стали пять разных женщин.

К слову, Манчестер Сити отстранил своего игрока от тренировочного процесса и воздерживается от комментариев на время рассмотрения дела. В прошлом сезоне Менди провел 20 матчей, записав в свой актив 2 гола и ассист.

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