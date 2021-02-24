Защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди не может без приключений за пределами футбольного поля.

Француз в текущем сезоне почти не играет, однако всегда "отмечается" глупыми выходками. На этот раз Менди поймали за управлением автомобиля без водительского удостоверения и страховки, информирует The Sun.

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Инцидент произошел еще 15 февраля. Полиция Чешира остановила роскошный Lamborghini Менди и попросила документы. Как оказалось, защитник Манчестер Сити не утруждал себя лишними бумажками и был вынужден уплатить штраф на сумму 1000 фунтов. Итальянский суперкар стоимостью 475 тысяч фунтов отправился на штрафстоянку.

Добавим, что Менди провел лишь 12 матчей в текущем сезоне, проиграв Александру Зинченко конкуренцию за место левого защитника Манчестер Сити.

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