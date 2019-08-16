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Менди вернулся в Манчестер Сити для прохождения реабилитации

13:44 76 Читати українською
Менди вернулся в Манчестер Сити для прохождения реабилитации
Бенжамен Менди / ФК Манчестер Сити

Защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди вернулся в команду и будет восстанавливаться после травмы.

Бенжамен Менди получил травму колена, перенес операцию и будет проходить процесс восстановления. Как сообщает The Sun, футболист уже вернулся в расположение Манчестер Сити.

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Француз перебрался на Этихад 2 года назад из Монако, но за это время более лечился, чем играл, благодаря чему место в основном составе занял украинец Александр Зинченко.

В 1 туре АПЛ "горожане" на выезде разгромили Вест Хэм (5:0).

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Бенжамен Менди Бенжамен Менди
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