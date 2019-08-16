Менди вернулся в Манчестер Сити для прохождения реабилитации

Защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди вернулся в команду и будет восстанавливаться после травмы.

Бенжамен Менди получил травму колена, перенес операцию и будет проходить процесс восстановления. Как сообщает The Sun, футболист уже вернулся в расположение Манчестер Сити.

"Першим приїхало Динамо": Зінченко очима батьків і Ман Сіті – як з українського містечка видряпатись на вершину АПЛ

Француз перебрался на Этихад 2 года назад из Монако, но за это время более лечился, чем играл, благодаря чему место в основном составе занял украинец Александр Зинченко.

В 1 туре АПЛ "горожане" на выезде разгромили Вест Хэм (5:0).