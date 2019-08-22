Менди вернулся к тренировкам – защитник может дебютировать против Вальядолида

Защитник Реала Ферлан Менди вернулся в общую группу и начал подготовку к матчу против Вальядолида.

Ферлан Менди восстановился после травмы и вернулся к тренировкам, сообщает Marca.

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Отметим, что Менди травмировался во время предсезонного турне Реала в конце июля, и с тех пор находился в лазарете. Ожидалось, что 24-летний игрок вернется к тренировкам в сентябре, однако его восстановление завершилось быстрее. Таким образом, защитник может дебютировать в составе мадридцев против Вальядолида, за который выступает Андрей Лунин на правах аренды.

Напомним, матч Реал – Вальядолид состоится 24 августа, начало игры в 20:00.

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