Победа над Лиллем со счетом 2:0 стала 14-м сухим поединком (из 18 общих – прим.) для Менди в матчах Лиги чемпионов, что позволило ему войти в историю турнира.

Комфортная победа лондонцев в видеообзоре матча Челси – Лилль – 2:0

Как сообщает Opta, у вратаря самый большой процент матчей без пропущенных голов среди голкиперов, сыгравших более 5 встреч в турнире – 78%.

Добавим, что Менди провел 29 матчей за Челси в этом сезоне, в которых 14 раз удержал ворота на замке и пропустил 19 мячей всего.

Челси победил Лилль в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов – лондонцы сделали весомую заявку на четвертьфинал