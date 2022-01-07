Французский футболист Бенжамен Менди будет ждать рассмотрения своего дела не за решеткой.

Пребывание в одной из самых строгих тюрем Англии, куда Менди перевели из СИЗО, длилось всего несколько дней. Адвокатам удалось добиться выхода своего клиента под залог, сообщает The Athletic. Следующее слушание намечено на 24 января.

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Рассмотрение его судебного дела состоится не раньше июня. До того времени Менди будет находиться под домашним арестом. Его передвижение будет ограничено, придется соблюдать правила комендантского часа. Также для выхода под залог футболисту пришлось сдать суду свой паспорт.

Француз обвиняется в восьми преступлениях против пяти разных женщин, в том числе в семи случаях изнасилования четырех женщин.

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