Левый защитник Реала Ферлан Менди последнее время не вылезает из лазарета.

Менди залечил предыдущую травму и был готов вернуться на поле. Карло Анчелотти планировал впервые в сезоне использовать Ферлана в поединке с Сельтой на прошлых выходных. Однако у француза снова возникли проблемы с мышцами.

Сначала считалось, что это не большая проблема, а просто временный дискомфорт. Но медики выяснили, что Менди придется пропустить еще три недели, информирует Marca.

Славия красиво поддержала Качарабу – украинец получил жуткую травму в Лиге конференций

Ферлан сможет сыграть за Реал уже после международной паузы – 17 октября против Атлетика. В матчах с Валенсией, Мальоркой, Вильярреалом, Шерифом и Эспаньолом мадридцы вынуждены обойтись без основного левого защитника.