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Менди получил травму – новичок Реала пропустит старт сезона

11:31 47 Читати українською
Менди получил травму – новичок Реала пропустит старт сезона
Ферлан Менди / Reuters

Французский латераль Ферлан Менди получил повреждение во время летних сборов мадридского гранда.

Защитнику диагностировали мышечную травму бедра, сообщает AS.

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На восстановление Менди понадобится минимум 3-4 недели, что означает окончание межсезонной подготовки для него. Также новичок "сливочных" пропустит матч первого тура Ла Лиги против Сельты (17 августа). Впрочем, уже в следующей игре против Вальядолида (24 августа) француз может быть готовым.

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Напомним, трансфер Менди из Лиона стоил "сливочным" ориентировочно 50 млн евро.

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Испания Ферлан Менди Ферлан Менди Реал Мадрид Реал Мадрид
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