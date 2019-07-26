Менди получил травму – новичок Реала пропустит старт сезона

Французский латераль Ферлан Менди получил повреждение во время летних сборов мадридского гранда.

Защитнику диагностировали мышечную травму бедра, сообщает AS.

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На восстановление Менди понадобится минимум 3-4 недели, что означает окончание межсезонной подготовки для него. Также новичок "сливочных" пропустит матч первого тура Ла Лиги против Сельты (17 августа). Впрочем, уже в следующей игре против Вальядолида (24 августа) француз может быть готовым.

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Напомним, трансфер Менди из Лиона стоил "сливочным" ориентировочно 50 млн евро.