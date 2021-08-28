Защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди еще долго будет оставаться без футбола.

Менди предстал перед судом вчера, 27 августа, и был взят под стражу до следующего судебного заседания, которое состоится 10 сентября, сообщает BBC.

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Напомним, Бенжамен Менди оказался в тюрьме по подозрению в 4-х случаях изнасилования в период с октября 2020 по август 2021 года.

К слову, француз является конкурентом Александра Зинченко за позицию левого защитника в Манчестер Сити. В прошлом сезоне Менди сыграл 20 матчей за "горожан", записав в свой актив 2 гола и ассист.

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