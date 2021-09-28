Новая книга бывшего наставника сборной Украины Андрея Шевченко осенью будет напечатана на родине.

Издательство "Фолио" перевело биографию обладателя "Золотого мяча-2004" Forza gentile. La mia vita, il mio calcio, сообщает официальный сайт книгопроизводителя.

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Украинская версия книги получила название "Благородная сила. Моя жизнь, мой футбол". Переводом с итальянского занималась Юлия Григоренко. Ранее она перевела ряд произведений философа Умберто Эко. В продажу мемуары Шевченко поступят в середине октября. Ориентировочная стоимость книги – 340 грн.

Отметим, что на языке оригинала биография Шевченко вышла в апреле. Специалист написал ее в сотрудничестве с журналистом Алессандро Альчато.

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