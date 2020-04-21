Мемориал Лобановского официально перенесен на 2021 год

Традиционный турнир памяти Валерия Васильевича Лобановского в этом году не состоится.

Семнадцатый по счету турнир имени Валерия Лобановского, который должен был пройти в Киеве 29-31 мая, перенесен. Поединки пройдут в те же даты, но в 2021 году, информирует официальный сайт УАФ.

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Причина – решение УЕФА, согласно которому все футбольные мероприятия приостановлены из-за пандемии коронавируса. Поэтому Мемориал Лобановского пройдет в столице Украины в следующем году.

Турнир имени великого Мэтра проводится с 2003 года. В этом году в соревнованиях должны принять участие молодежные сборные Украины, Португалии, Словении и Болгарии.

Напомним, именно подопечные Руслана Ротаня являются действующим обладателем трофея. В финале 2019-го молодежная сборная Украины минимально обыграла Израиль и стала победителем турнира впервые за 10 лет.

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