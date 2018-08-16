Мемориал Банникова: Украина U-17 победила Литву

Сборная Украины U-17 одержала победу над сверстниками из Литвы на Мемориале Банникова.

Юношеская сборная Украины U-17 провела второй матч на Мемориале Банникова. На этот раз соперником "желто-синих" была Литва.

Хозяева турнира одержали победу со счетом 3:1. В предыдущем матче украинцы переиграли сверстников из Словакии.

В следующем поединке Украина сыграет против Грузии. Матч запланирован на 18 августа.

Мемориал Банникова

Украина U-17 – Литва U-17 – 3:1

Голы: Забарный, 2, Ковбак, 14, Скорко, 34 – Жебраускас, 59 (с пенальти).