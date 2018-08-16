toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
БРАГА - ЗАРЯ БОРДО - МАРИУПОЛЬ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Мемориал Банникова: Украина U-17 победила Литву

21:12 42 Читати українською
Мемориал Банникова: Украина U-17 победила Литву
Сборная Украины U-17 / ФФУ

Сборная Украины U-17 одержала победу над сверстниками из Литвы на Мемориале Банникова.

Юношеская сборная Украины U-17 провела второй матч на Мемориале Банникова. На этот раз соперником "желто-синих" была Литва.

Хозяева турнира одержали победу со счетом 3:1. В предыдущем матче украинцы переиграли сверстников из Словакии.

В следующем поединке Украина сыграет против Грузии. Матч запланирован на 18 августа.

Мемориал Банникова

Украина U-17 – Литва U-17 – 3:1

Голы: Забарный, 2, Ковбак, 14, Скорко, 34 – Жебраускас, 59 (с пенальти).

Теги
Сборная Украины Украина U-17 Украина U-17 Литва Литва
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
26
мин
Арсенал-Киев
19:00
Черноморец
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук