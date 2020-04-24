Мемориал Банникова перенесли на 2021 год

Очередной турнир в Украине был перенесен на следующий год.

Ежегодный мемориал Банникова, который в этом году должен был пройти с 25 по 31 августа, перенесли на 2021 год, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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Соперниками юношеской сборной Украины U-16/17 (игроки 2004 года рождения) должны были стать сборные Армении, Латвии, Беларуси, Турции, Финляндии и Словакии. Для "сине-желтых" Мемориал Банникова должен был стать этапом подготовки к матчам квалификации Евро-2021, которые пройдут в октябре в Грузии.

Напомним, мемориал Виктора Банникова – ежегодное футбольное соревнование для юношеских сборных, носит имя вратаря сборной СССР и первого президента Федерации футбола Украины Виктора Банникова (1938-2001). Основан в 1998 году как соревнование юношеских команд украинских клубов.

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