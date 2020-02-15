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Меликян выразил недовольство трансферной кампанией Львова – тренер анонсировал подписание бразильского форварда

20:15 25 Читати українською
Меликян выразил недовольство трансферной кампанией Львова – тренер анонсировал подписание бразильского форварда
Егише Меликян / фото из открытых источников

Главный тренер Львова Егише Меликян рассказал, что клуб продолжает работу на трансферном рынке.

"Меня не устраивает, что еще не на всех позициях надлежащая конкуренция. Вот почему селекционная работа еще не завершена.

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В частности, надеюсь, что к стартовому матчу весенней части чемпионата с Олимпиком еще усилимся нападающим из Бразилии. Кем именно, не спрашивайте, он был с нами в Турции, произвел хорошее впечатление, сейчас все в стадии оформления трансфера. Поэтому когда Львов его подпишет, то буду готов поговорить о новичке более конкретно", – цитирует Меликяна zbirna.com.

Напомним, что во время зимнего перерыва в УПЛ Львов усилился вратарем Пеньковым, защитниками Кравчуком, Клименчук, Буськом и Бопесу, а также хавбеком Ходаковским.

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