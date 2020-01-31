Меликян разочарован трансферной кампанией Львова

Главный тренер Львова Егише Меликян признал, что зимой команда не получила желаемого усиления.

"Не получилось в трансферное окно усилиться так, как мы хотели. Но это не значит, что у нас есть проблемы. Мы просто будем выходить на игру и в каждом матче бороться за очки. А там покажем, на что мы способны во время чемпионата. Усиление команды было важно для таких задач. Но я сейчас хочу просто настроиться на каждый матч и пытаться взять очки. Как у нас получится дальше – покажет время.

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Подписание лишь трех игроков – это и плюс, и минус. Плюс в том, что система игры, в которую мы играем, привычная модель будет понятна для команды. Здесь проблем не будет. Минус в том, что новые игроки были нужны для того, чтобы в команде была конкуренция. Еще один минус – в весенней части чемпионата нас ждет 14 матчей. Поэтому надо иметь длинную скамейку запасных", – цитирует Меликяна официальный сайт Львова.

Напомним, зимнюю паузу галичане встретили на десятой строчке УПЛ, имея в своем активе 15 очков.

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