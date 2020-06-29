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Меликян официально трудоустроился в новом клубе

09:12 - Читати українською
Меликян официально трудоустроился в новом клубе
Егише Меликян / ФК Львов

Бывший тренер Львова вернулся на родину. Егише Меликян возглавил армянский Алашкерт.

Алашкерт на своем официальном сайте объявил о назначении Егише Меликяна новым главным тренером. После поражения в последнем матче чемпионата руководство клуба решилось на кадровые изменения и пригласило экс-наставника Львова. Детали сделки не разглашаются.

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Ранее 40-летний Меликян работал в системе донецкого Металлурга и каменской Стали. В последней был и главным тренером первой команды. В 2019 году возглавил Львов, сменив Владимира Мазяра, но недавно покинул львовский клуб.

Сейчас Алашкерт занимает 4 место в чемпионате Армении. За последние 5 лет команда трижды становилась чемпионом страны.

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Теги
Мир Алашкерт Алашкерт Львов Львов Егише Егише Меликян
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