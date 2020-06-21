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Меликян официально покинул Львов

20:06 - Читати українською
Меликян официально покинул Львов
Егише Меликян / фото ПФК Львов

Армянский специалист Егише Меликян больше не является главным тренером ПФК Львов.

Егише Меликян покинул пост главного тренера профессионального футбольного клуба Львов. Срок действия соглашения между клубом и армянским специалистом истек, а пролонгировать его не стали, сообщает официальный сайт клуба.

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Отметим, что по той же причине вместе с Меликяном покинул расположение львовского клуба и весь тренерский штаб.

Напомним, Егише Меликян возглавил "сине-золотых львов" в октябре 2019 года. Львовяне занимают предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 22 пункта.

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