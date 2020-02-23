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Меликян назвал главные потери Львова в зимнее межсезонье

11:43 74 Читати українською
Меликян назвал главные потери Львова в зимнее межсезонье
Егише Меликян / Фото из открытых источников

Главный тренер Львова Егише Меликян поделился мыслями по поводу трансферной кампании клуба.

"Львову, как и другим командам, зимой не удалось избежать традиционных для этого времени года кадровых изменений. Самой серьезной потерей я считаю двух наших легионеров – Мартана и Педро Феррейры. Оба были ключевыми игроками нашего состава.

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Считаю ли я переход Педро в финский клуб КуПС, который в будущем еврокубковом сезоне будет выступать в розыгрыше Лиги чемпионов, шагом вперед? Трудно сказать. Если бы он остался во Львове, то у него, я уверен, тоже был бы шаг вперед. Но Педро перешел в финскую команду, где тоже будет прогрессировать.

Советуются ли со мной футболисты по поводу своего желания покинуть клуб? По-разному бывает: кто-то советуется, а кто-то полагается лишь на свое мнение. Это их право, их личная жизнь. Если же кто-то считает, что я не как тренер, а более старший и опытный товарищ могу что-то посоветовать, то с удовольствием готов подсказать. С Мартаном я разговаривал. Мы с ним поговорили, и я его понял", – сказал Меликян в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, в зимнее межсезонье львовскую команду покинуло два бразильских легионера: Педро Феррейра перешел в финский КуПС, а Мартан будет защищать цвета бразильской команды Сеара.

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