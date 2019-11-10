Меликян назвал главную причину успеха в матче с Ворсклой

Главный тренер Львова Егише Меликян рассказал о ситуации в команде и поделился впечатлениями после игры 14-го тура против полтавской Ворсклы (2:0).

"Это важный результат для нас именно психологически. Долгий период команда не наслаждалась победой, это уже была психологическая проблема и слава Богу, что есть какой-то позитив. Команда заслуживала победить и они должны наслаждаться этой победой, потому что долго за ней тосковали. Я очень рад за ребят и еще радует, что мы с первых минут сумели навязать игру.

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Команда выполнила все, что мы за этот недолгий период задумали. Проблемы у нас есть, потому что много индивидуальных действий. Наша задача, а также и моя личная как тренера – чтобы команда понимала, что должна быть общая структура игры. Я этого не увидел, но это нормально, время у нас есть. Даже при численном преимуществе наши игроки играют индивидуально, так нельзя, даже если выбывает один игрок, уже надо использовать это преимущество. Надо играть в одно-два касания. Но это небольшая проблема, это процесс, над которым надо работать, чтобы команда мыслила вместе, а не индивидуально.

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Мы покинули последнюю строчку, но у нас все трудности еще впереди. Я просто хочу сказать, что в трудный момент в команде нам очень помог наш президент, это я подчеркиваю, потому что он в трудную минуту был с командой, закрыл все финансовые вопросы и дальше говорил, что будет нас поддерживать. И благодаря такому отношению сегодня был результат. У нас тренеров может что-то не получаться, разное бывает, но важным фактором является эта поддержка. Она больше психологическая, чем тактическая. В такие моменты роль президента очень важна для нас. В первую очередь, командный дух дает президент, а тактику – тренер. Спасибо и болельщикам", – цитирует Меликяна официальный сайт клуба.

Львов после этой победы набрал 11 пунктов и наконец покинул последнюю строчку турнирной таблицы.

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