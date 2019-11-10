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Меликян назвал главную причину успеха в матче с Ворсклой

09:21 28 Читати українською
Меликян назвал главную причину успеха в матче с Ворсклой
Егише Меликян / Фото из открытых источников

Главный тренер Львова Егише Меликян рассказал о ситуации в команде и поделился впечатлениями после игры 14-го тура против полтавской Ворсклы (2:0).

12’ Абнер Ренан
42’ Жозе Витор
 
Луизао 35’
Евгений Мартыненко 81’
12’ Абнер Ренан
35’ Луизао
42’ Жозе Витор
81’ Евгений Мартыненко

"Это важный результат для нас именно психологически. Долгий период команда не наслаждалась победой, это уже была психологическая проблема и слава Богу, что есть какой-то позитив. Команда заслуживала победить и они должны наслаждаться этой победой, потому что долго за ней тосковали. Я очень рад за ребят и еще радует, что мы с первых минут сумели навязать игру.

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Команда выполнила все, что мы за этот недолгий период задумали. Проблемы у нас есть, потому что много индивидуальных действий. Наша задача, а также и моя личная как тренера – чтобы команда понимала, что должна быть общая структура игры. Я этого не увидел, но это нормально, время у нас есть. Даже при численном преимуществе наши игроки играют индивидуально, так нельзя, даже если выбывает один игрок, уже надо использовать это преимущество. Надо играть в одно-два касания. Но это небольшая проблема, это процесс, над которым надо работать, чтобы команда мыслила вместе, а не индивидуально.

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Мы покинули последнюю строчку, но у нас все трудности еще впереди. Я просто хочу сказать, что в трудный момент в команде нам очень помог наш президент, это я подчеркиваю, потому что он в трудную минуту был с командой, закрыл все финансовые вопросы и дальше говорил, что будет нас поддерживать. И благодаря такому отношению сегодня был результат. У нас тренеров может что-то не получаться, разное бывает, но важным фактором является эта поддержка. Она больше психологическая, чем тактическая. В такие моменты роль президента очень важна для нас. В первую очередь, командный дух дает президент, а тактику – тренер. Спасибо и болельщикам", – цитирует Меликяна официальный сайт клуба.

Львов после этой победы набрал 11 пунктов и наконец покинул последнюю строчку турнирной таблицы.

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