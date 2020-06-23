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Меликян нашел себе новый клуб – будущая команда экс-тренера Львова будет выступать в Лиге Европы

15:42 - Читати українською
Меликян нашел себе новый клуб – будущая команда экс-тренера Львова будет выступать в Лиге Европы
Егише Меликян / Фото из открытых источников

Бывший наставник Львова Егише Меликян рассказал о дальнейших тренерских планах.

"Через 2-3 дня уже принимаю команду. У меня есть предложения, я сказал об этом еще месяц назад. У меня было три предложения – я уже выбрал, куда идти.

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Через 2-3 дня начинаю официально работать. В воскресенье уже первый матч. Условия в новом клубе у меня лучше. Туда, куда я еду – там Лига Европы. Уверен, что мы будем участвовать. Это под силу команде, я это вижу. Анализировал команду уже 15 дней. Это будет в Армении", – сказал Меликян в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, 21 июня Егише Меликян, который тренировал Львов с октября 2019 года, вместе со своим тренерским штабом покинул "сине-золотых". На следующий день команду принял 45-летний грузинский специалист Георгий Цецадзе.

К слову, львовяне занимают предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 22 пункта.

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