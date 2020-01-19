Меликян: Банкротство Львову не угрожает – у клуба крепкие финансовые тылы

Главный тренер Львова Егише Меликян поделился ближайшими планами команды на трансферном рынке.

"Мы в своей селекционной работе и дальше будем делать ставку на футболистов из Бразилии. Тем более, что унаших бразильцев с адаптацией проблем не возникало. И хотя во время зимнего перерыва Львов по семейным обстоятельствам покинули Мартан и Педро, надеюсь, что уже в ближайшее время мы усилимся 4-5 их соотечественниками. Впрочем, это отнюдь не означает, что мы игнорируем игроков с украинским паспортом, поэтому внимательно следим и за своими воспитанниками.

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Предыдущие клубы, в которых я работал – донецкий Металлург и каменская Сталь – не избежали банкротства. К счастью, Львову это не грозит, у команды благодаря клубному руководству, крепкие финансовые тылы", – сказал Меликян в интервью изданию Zbirna.com.

Напомним, на зимнюю паузу львовяне пошли на десятой строчке, набрав 15 очков.

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