Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса объявил список игроков, которые будут готовиться к старту отбора к Евро-2027.

В заявку молодежной сборной Украины попали 24 игрока, сообщает официальный сайт УАФ. Стоит добавить, что первый матч состоится уже 5 сентября – против сверстников из Литвы.

Вратари: Владислав Крапивцов (Жирона, Испания), Илья Попович (Кишварда, Венгрия), Иван Пахолюк (Колос Ковалевка).

Защитники: Илья Крупский (Металлист 1925 Харьков), Вячеслав Кульбачук (Дебрецен, Венгрия), Николай Киричок (Карпаты Львов), Андрей Китела, Богдан Слюбык (оба – Рух Львов), Николай Огарков (Александрия), Сергей Корнийчук (Полесье Житомир), Даниэль Вернаттус (Металлист Харьков).

Полузащитники: Олег Федор, Артур Шах (оба – Карпаты Львов), Роман Саленко (Заря Луганск), Рамик Гаджиев (Металлист 1925 Харьков), Тимур Тутеров (Сандерленд, Англия), Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), Даниил Кревсун (Боруссия Д, Германия), Максим Мельниченко (Полесье Житомир), Артем Гусол (Колос Ковалевка), Иван Варфоломеев (Линкольн Сити, Англия).

Нападающие: Артем Степанов (Нюрнберг, Германия), Матвей Пономаренко (Динамо Киев), Александр Пищур (Дьер, Венгрия).

Добавим, что по итогам жеребьевки отбора Евро-2027 сборная Украины U-21 попала в группу H, где ее соперниками станут Литва, Хорватия, Венгрия и Турция.

