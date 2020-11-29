"Почему мы играем без болельщиков? Я не могу этого понять. Меладзе приезжает из России и дает концерты в Киеве, и там аншлаг. "Лига Смеха" со зрителями. Там в закрытых помещениях проходят концерты со зрителями, а на открытом воздухе на стадионе не позволяют присутствие болельщиков. Нет логики. Где здравый смысл? Смотрю в ютубе концерт – там в первом ряду в масках, а дальше все без масок. И это меня возмущает. Почему на стадионы нельзя пускать какое-то количество зрителей?

Колос – Десна: Рябоконь не понял действий арбитра в эпизоде с отмененным голом Конопля

Построили такой красивый стадион, а болельщиков не пускают. Когда Колос проводил матчи с ограниченным количеством болельщиков, то никаких нареканий не было. Все сидели через два-три сиденья, по медицинскому протоколу. Эти вопросы должна наша УАФ поднимать. Они у нас главные в этом вопросе. Просто все молчат, а мне неприятно – почему одним можно, а другим нельзя?" – цитирует Костишина официальный сайт Колоса.

После 11-ти туров УПЛ Колос расположился на 5-й строчке турнирной таблицы.

Колос и Десна не определили победителя в матче с двумя пенальти