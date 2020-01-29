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Мексиканский клуб отказался от трансфера Соля из-за финансовых аппетитов Динамо, – СМИ

16:15 185 Читати українською
Мексиканский клуб отказался от трансфера Соля из-за финансовых аппетитов Динамо, – СМИ
Фран Соль / фото: ФК Динамо

Испанский нападающий Динамо Фран Соль не продолжит свою карьеру в чемпионате Мексики.

Главный тренер Пумаса Мичел Гонсалес очень хотел видеть в своем составе Франа Соля, сообщает Futbol Total.

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По информации издания, руководство мексиканского клуба отказалось от этого трансфера из-за высокой цены на Соля – 4 млн долларов (3,6 млн евро). "Пумы" подписали другого форварда – аргентинца Хуана Диненно.

Напомним, испанец перешел в Динамо в январе 2019 года за 3,5 млн евро из нидерландского клуба Виллем II. В текущем сезоне Соль сыграл за "бело-синих" 12 матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола.

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