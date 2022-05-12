Мексику потрясла трагическая смерть Антонио Салазара, которому было всего 33 года. Его тело нашли в багажнике автомобиля Chevrolet Cavalier вблизи города Тонала на юге страны.

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Тело обгорело настолько, что стражам порядка понадобилось несколько дней, чтобы идентифицировать погибшего. О его смерти объявили 10 мая, а сам Халк не выходил на связь с 8 числа. Полиция расследует обстоятельства трагедии. Есть подозрения, что футболиста убили, после чего подожгли авто, сообщает Daily Mail.

Салазар выступал за мексиканские клубы (в частности, Чивас) и в соседней Коста-Рике. Сыграл три матча за молодежную сборную Мексики и забил 1 гол. Повесил бутсы на гвоздь в 2015 году.

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