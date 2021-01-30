Родриго Куэвасу, который защищал цвета мексиканского Хиервос Чалько, ампутировали ногу после поражения током; 27-летний форвард получил ожоги третьей степени, сообщает ESPN.

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"В тот момент, когда врачи сказали, что ногу нужно ампутировать, тысячи вещей проносились в моей голове. Я думал, что моя футбольная карьера закончилась, и она была короткой. Я принял решение согласиться на ампутацию левой ноги и получил важный жизненный урок: даже если вы очень сильно любите что-то, что бы это ни было, вы никогда не должны ставить это выше своей жизни", – прокомментировал инцидент Куэвас.

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