В марте 2021-го во время матча против сборных Доминиканской Республики и США с трибун "ацтеков" прозвучали гомофобные скандирование, сообщает L’Équipe.

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За это ФИФА наказала Федерацию футбола Мексики запретом на присутствие фанатов в двух домашних матчах квалификации к ЧМ-2022 против Ямайки и США. Они состоятся при пустых трибунах 2-го и 7-го сентября. "Зеленые" также должны заплатить штраф 60 тысяч швейцарских франков (или чуть меньше 55 тысяч евро).

Заметим, точно такую же сумму штрафа мексиканская футбольная федерация ранее уже получала за гомофобные кричалки в товарищеской встрече с национальной командой Исландии.

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