Копа Америка. Групповой этап, 2 тур

Эквадор – Ямайка – 3:1

Голы: Палмер, 13 (аг), Паэс, 45+4 (пен), Минда, 90+1 – Антонио, 54

Венесуэла – Мексика – 1:0

Гол: Рондон, 57 (пен)

Нереализованный пенальти: Пинеда, 87 (М)

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В ночь на четверг состоялись два матча в группе В на Копа Америка. Венесуэла переиграла Мексику и досрочно вышла в плей-офф. В матче все решили пенальти. Рондон реализовал 11-метровый, а Пинеда не забил с "отметки". Мексика упустила шанс отыграться за три минуты до конца основного времени, а в компенсированное время соперник сдержал натиск.

Венесуэла оформила уже вторую неожиданность – в первом туре была победа над Эквадором. Теперь Мексика и Эквадор в последнем туре разыграют путевку в четвертьфинал. У обеих команд по 3 очка за победы над Ямайкой. Эквадорцы разобрались с ямайцами благодаря шедевру. Инкапье с фланга с помощью рикошета забросил мяч в дальнюю "девятку".